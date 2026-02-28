−−ウクライナで捕虜となる北朝鮮兵はなぜ少ないのか。興味深く、とても重要な質問だ。我々は戦闘や攻撃作戦中に北朝鮮兵が戦死すれば、ロシア軍が火炎放射器でその地域を清掃する姿を何度も目撃した。北朝鮮軍は同僚が負傷すればできる限り後送しようとする。北朝鮮軍は勇敢で、習得が速く、戦友を捨てない。彼らは降伏したり捕虜になったりすれば北朝鮮の家族にどんなことが起きるかを知っていた。−−勇敢という表現を使ったが