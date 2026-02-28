〈「社会はそんなに甘くない」民間企業から就職を拒絶されただけじゃない…元ヤクザ幹部が身にしみた、暴力団離脱者を許さない「世間の厳しい目」〉から続く「もう、どこの銀行でも口座は開設できる」――その一言が、男の5年を報いた。【画像】ヤクザの幹部をやめて、うどん店をはじめた元暴のNさん暴力団を離れ、うどん屋として再出発した元幹部。しかし火災保険にも入れず、口座も作れない“見えない制裁”に苦しみ続けた。