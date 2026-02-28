J３の福島ユナイテッドFCは２月28日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST-B）第４節で、J２のジュビロ磐田と敵地で対戦する。試合に先立ちスターティングメンバーが発表され、２日前に59歳になったばかりの“キングカズ”こと三浦知良がベンチ入りした。 リーグ開幕戦のヴァンフォーレ甲府戦（１−４）は先発し、20分までプレー。その後の２試合はメンバー外だったカズは、３試合ぶりの出場となるか。SN