レアル・マドリード（スペイン）とマンチェスター・シティ（イングランド）が、またしてもチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメントで対戦することになった。決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が27日に行われ、ラウンド16のカードがレアル・マドリードvsマンチェスター・シティに決まった。11日のファーストレグはマドリードの『サンティアゴ・ベルナベウ』で、17日のセカンドレグは『シティ・オブ・マンチェスター』で