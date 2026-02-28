ついに移籍後初ゴールを挙げた。ドイツ２部のダルムシュタットは現地２月27日、第24節でディナモ・ドレスデンと対戦。この試合で古川陽介が得点を記録した。22歳のMFは79分から途中出場。チームは０−３と大きくリードを許す苦しい展開のなか、見せ場は終盤に訪れる。90分、味方が放った強烈なシュートにゴール前で素早く反応。右足でわずかに触れてコースを変えると、ボールはゴール左へ吸い込まれた。まさに“嗅覚”が光