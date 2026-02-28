［東京マラソン２０２６］鈴木健吾３０（横浜市陸協）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた東京マラソン２０２６（読売新聞社共催）が３月１日に行われる。２０２８年ロサンゼルス五輪の代表争いも見据え、弾みとなる快走を目指す有力選手を紹介する。復権へ「ＴｅａｍＫｅｎｇｏ」結成昨年１２月、自身が４年以上持っていた日本記録が大迫傑（リーニン）に１秒更新され、「純粋に悔しいという気持ちが、自分