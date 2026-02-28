「エアコン2027年問題」と聞くと、「急に修理できなくなる？」「買えなくなる？」と不安になる方も多いでしょう。 「エアコン2027年問題」の中心は、2027年度から家庭用エアコンの省エネ基準が切り替わることです。基準が変わると、メーカーの製造方法や販売方法が変わり、結果として私たちの買い方にも影響が出ます。 そこで本記事では、何が起きるのかを整理し、今から無理なくできる備えを具体的に紹介し