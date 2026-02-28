公園にキンカンが実っていると、つい「少しならいいかな」と思う方もいるかもしれません。 しかし、公園の木や果実は、家の庭のような自由に扱えるものではありません。特に「持ち帰り」は、法律・条例の面でも、近所づきあいの面でも火種になりやすい行為です。さらに見落としがちなのが、注意で済まなかったときの“お金のリスク”です。 そこで本記事では、勝手に採ると何が問題になり得るのかを整理します。