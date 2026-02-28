公的年金を受け取り始めると、「確定申告は必要なのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。 年金収入が年250万円の場合、一定の条件を満たせば確定申告が不要とされるケースもありますが、医療費控除や生命保険料控除などの控除を受ける場合は、確定申告を行うことで税額が軽減される可能性もあります。 本記事では、年金受給者の確定申告に関する基本的な考え方と、確認しておきたいポイントを整理します。