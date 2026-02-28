現在、政府は「給付付き税額控除」の導入を検討しています。給付付き税額控除は、税額控除と現金給付を組み合わせた制度であり、納税額が少ない人は給付金を受給できる可能性があります。 本記事では、“全額現金給付”が想定される住民税非課税世帯が具体的にどのような世帯であるかを解説し、生活保護を受けている世帯への課税はどうなるのかといった疑問にお答えしていきます。 給付付き税額控除では「住民税非課