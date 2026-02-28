大谷翔平が侍ジャパンベンチで見せた笑顔にファン虜ベンチで見せた“後輩”との交流が話題を集めている。野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が27日、中日との強化試合前に行われたチーム練習に参加。試合には出場しなかったが、ベンチではリラックスした表情を見せた。日本ハムの後輩に笑顔を向けるシーンもあり、ファンは「もう馴染んでる」「試合に出なくても存在感すごい」と注目していた。試合が行わ