ドラマ『星から来たあなた』などで知られる女優チョン・ジヒョンが、ソウル聖水洞（ソンスドン）のビル2棟を約468億ウォン（約51億円）で購入した。2月28日、裁判所の登記簿謄本によると、去る2025年9月にチョン・ジヒョンはソウル市城東（ソンドン）区の一帯にある地下1階〜地上5階のビル1棟と、地上1階〜3階のビル1棟を、それぞれ186億ウォン（約20億円）、260億ウォン（約29億円）で購入した。【写真】「Hは無音だよ」チョン・