恋愛においては二人の気持ちが何より重要ですが、一方でお互いの「家族」の存在も無視することはできません。相手のことが大好きでも、家族の影響によって別れてしまうというケースもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「好きな彼女と別れる原因になった『彼女の困った肉親』９パターン」をご紹介します。【１】仕事や収入のことばかり聞かれ、価値観が違うと思った「外面しか見ていない人た