◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第４節ＦＣ東京―柏（２８日・味の素スタジアム）ＦＣ東京と柏の試合は１５時にキックオフする。それぞれのチームの先発が発表され、ＦＣ東京はＭＦ佐藤龍之介、柏はＦＷ垣田裕暉とＭＦ山内日向汰が今季初めて先発に名を連ねた。ＦＣ東京は開幕から２試合連続でＰＫ勝ちすると、前節の川崎戦（２〇１）で初の勝ち点３を獲得。勢いそのままに開幕４連勝を狙う。一方で、柏は開幕から３連敗