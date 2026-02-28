お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希が２８日、都内で宣伝アンバサダー兼ゲスト声優を務めたアニメ映画「新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）の公開記念舞台あいさつに平愛梨、相方の酒井健太らと登壇した。１９８３年公開の「映画ドラえもんのび太の海底鬼岩城」を再映画化。平子は「初めて漫画を買ったのは、ドラえもん。初めて映画を見に行ったのも、ドラえもん」と愛着を告白。今後の企画として「杉並区の高