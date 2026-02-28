セルフネイルブランドHOMEIから、大人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」とのコラボレーション第三弾が登場します。今回のテーマは“きらめくクリームソーダ”。しゅわっと輝くホログラム入りのマグネットジェルや限定デザインのジェルライトなど、ネイル時間がもっと楽しくなるアイテムがラインアップしました♡かわいさと使いやすさを兼ね備えた特別コレクション