堅調な販売を続けているコンパクトミニバン。2025年度上期の登録車販売台数ランキングでは、5位にトヨタ・シエンタ、6位にホンダ・フリードがランクインしており、その高い人気がうかがえる。【写真】大人気！3代目フリード（GT系）の全景を見る本記事では、人気の3代目フリード（GT系）と3代目シエンタ（10系）を徹底比較。なお、比較は販売の中心となっているハイブリッド車を軸に検証していく。購入後に「失敗した」「後悔した