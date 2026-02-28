B5グレード追加で広がる選択肢2025年10月に発表された、3代目となる新型「リーフ」。この発表の際、「バッテリー容量の小さいB5グレードを2026年2月頃に追加発表する」というアナウンスがありました。そして先日、そのB5グレードがついに発表。販売現場からも「待ってました」と言いたくなるグレードになっているようです。今回は、新型リーフのB5グレードの強みに迫ります。【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”日産「