私（サキ）は、夫のタダユキと共働きをしています。中学生の息子と小学生の娘は学校行事や習い事などのスケジュールがそれぞれ異なり、把握するだけでもけっこう大変。必死で仕事を調整しながらなんとかギリギリでこなす毎日です。とはいっても、その調整の多くは夫ではなく私がしているのですが……。そんなとき世には女性の首相が誕生、流行語にもなったあの言葉が世間を賑わせます。その言葉を聞いた夫と私は、真逆の考え方を展