メキシコ産のアボカドが今、お得になっています。都内のスーパーでは1月から半額近くになり、卸売価格も大幅に安くなっています。背景には何があるのでしょうか？最近では国産も少しずつ流通し始め、今後の生産拡大や価格の推移が注目されています。■都内のスーパー、売れ行きは1. 5倍忽滑谷こころアナウンサー「アボカドは大好きですが、100円を切っているのはなかなかない気がします。しょう油をそのままかけて、スプーンです