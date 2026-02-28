ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、侍ジャパンに合流するため、キャンプを打ち上げ。練習後にメディア取材に応じ、チームメートとなるマックス・シャーザー投手（41）に言及した。MLB通算221勝の大ベテラン、シャーザーについて、数日前に複数の米メディアがブルージェイズと1年300万ドル（約4・7億円）で再契約すると報じた。過去3度、サイ・ヤング賞を受賞したベテラン右腕は昨季ブ軍で17試合