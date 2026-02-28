【その他の画像・動画等を元記事で観る】スターダストプロモーション所属、かわいいを踏み台にしてバズりたいグループ♡ 「いぎなり東北産」が、2026年4月5日（日）よりテレビアニメ放送開始の『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌に決定した。『おねがいアイプリ』は2024年4月からスタートした『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」の最新作品。主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのよう