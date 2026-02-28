【モデルプレス＝2026/02/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月27日に、自身のInstagramを更新。手作りのレモンケーキを公開し、反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「クオリティがレベチ」手作りレモンケーキ◆渡辺美奈代、手作りレモンケーキ披露渡辺は「スイーツ作り レモンケーキ」とつづり、手作りのレモンケーキを披露。「Minayo Watanabe」と名前入りの木製プレートの上に、白いアイシングにカットさ