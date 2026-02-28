【モデルプレス＝2026/02/28】元プロレスラーでタレントの北斗晶が2月26日、自身の公式ブログを更新。家族での夕食のショットを公開した。【写真】58歳元プロレスラー「具材の組み合わせが面白い」孫の好物”鱈とブロッコリーとはんぺんのすまし汁◆北斗晶、孫への手料理公開北斗は「今日は仕事から帰って直ぐにコストコにGO」「夕食の買い物に行ったんだけどね〜！！そして家に帰ったら、健之介とすーちゃんが遊びに来ました〜（