大相撲の第69代横綱の白鵬翔氏（40）が2026年2月21日、自身のインスタグラムを更新。2023年に現役引退したジョージア出身の元大関・栃ノ心、レヴァニ・ゴルガゼ氏との2ショットを披露した。「素敵なツーショットですね」の声白鵬翔氏は公開した写真に「オープンおめでとう」とコメントを添えて、レヴァニ・ゴルガゼ氏と笑顔で寄り添う2ショットや手を取り合う姿、ワインを手に取り談笑する様子など9枚の写真を投稿した。レヴァニ・