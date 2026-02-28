政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２８日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。番組では、消費税の減税などを超党派で議論する国民会議の初会合が２６日に首相官邸で開かれたことを報じた。今回の国民会議は、２年限定の飲食料品の消費税率ゼロや「給付付き税額控除」の制度設計がテーマ。高市早苗首相は消費税減税を巡り、物価動向や感染症拡大などの事態に合わせ、税率