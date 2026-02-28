２月１０日のきさらぎ賞・Ｇ３で重賞初勝利を飾ったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝２０００メートル）に直行する。２月２８日に所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。同馬は２歳時にサウジアラビアロイヤルＣ・Ｇ３が３着で東スポ杯２歳Ｓ・Ｇ２は２着と世代トップクラスの重賞実績を誇る。現在は福島県・ノーザンファーム天栄に放牧