昨年の最優秀３歳牡馬ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、次走に予定しているドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）で、クリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア出身、フランス拠点＝とのコンビを継続する。２月２８日、所有するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。ミュージアムマイルは昨年、皐月賞でＧ１初制覇。有馬記念ではクリス