¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç?°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆñÉÂ?ALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¡¢º£Ç¯4·î²¼½Ü¤Ë½ñÀÒ¡ØALS¤È¾Ð´é¤ÇÀ¸¤­¤ë¡£¡ÁÀ¼¤ò¼º¤Ã¤¿À¼Í¥¤Î¹©É×¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Á¡Ù¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ALSÆ®ÉÂ ¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó4·î²¼½Ü¤Ë½ñÀÒ¤ò´©¹Ô»ëÀþÆþÎÏ¤Ç¼¹É®?¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¹©É×?¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÎÆü¡¹¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡Ú ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¡ÛÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ALS