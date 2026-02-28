メキシコ・オープン大会期間：2026年2月24日～2026年3月1日開催地：メキシコ アカプルココート：ハード（屋外）結果：[ミオミル ケツマノビッチ] 1 - 2 [ファビオ コボリ] 試合の詳細データはこちら≫ メキシコ・オープン第5日がメキシコ アカプルコで行われ、男子シングルス準決勝で、ミオミル ケツマノビッチと第5シードのファビオ コボリが対戦した。第1セットはファビオ コボ