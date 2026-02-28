【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」が、2月28日23時から放送されるレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて世界最速フルオンエアされることが決定した。 ■桑田佳祐、キャリア初のアニメ書き下ろし楽曲 4月4日より放送開始となるTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲「人誑し / ひとたらし」は、リリカルで妖艶かつ和情緒溢れ