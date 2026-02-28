28日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、2月28日（土）と3月1日（日）に大田区総合体育館で開催されるSVリーグ女子第17節大阪マーヴェラス戦の非帯同選手を発表した。クラブ公式エックスが伝えている。 埼玉上尾にとってのアウェーゲームである今節、ミドルブロッカーの入澤まいと、アウトサイドヒッターの堀迫雅がチームに帯同しな