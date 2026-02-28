◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉巨人の戸郷翔征投手が今季初実戦に登板しました。韓国のサムスン戦に先発登板。先頭打者を1球でセンターフライに打ち取ると、続く打者には粘る相手をライトフライで2アウトとすると、3人目はインコースのストレートで見逃し三振。左打者3人に対して、球数は11球、上々の初実戦となりました。2回からは2番手で山粼伊織投手がマウンドに上がっています。