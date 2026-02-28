24年に現役を引退した阪神の秋山拓巳ベースボールアンバサダー（34＝BA）が28日、スポニチアネックスの取材に応じ、春季キャンプで才木浩人投手（27）の進化を証言した。ブルペン投球を目にした秋山BAは先日、自身のXに「とにかく才木がエグかった」と投稿。今季もローテーションの柱として期待される右腕のすごみを語った。（取材・遠藤礼）第3、4クールに沖縄・宜野座キャンプ、具志川キャンプを訪問した秋山BAは後輩たち