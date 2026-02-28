元スピードスケート選手の高木菜那さん（33）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。大好きなおやつについて語った。高木さんはミラノ・コルティナ五輪でスピードスケートの解説を務め、約3週間イタリアに滞在。出発前におやつとして茎わかめを買い込んでおり、「ミラノに茎わかめを連れて行ったんです。好きで」と振り返った。インスタグラムのマネジャーアカウ