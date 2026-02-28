アメリカ・オレゴン州の住宅街で、猛スピードで車が住宅に突っ込む瞬間が防犯カメラに捉えられた。車は道路を外れて盛り土に乗り上げて跳ね上がり、勢いのまま住宅へ激突したとみられている。住人は無事だったが車に乗っていた2人は搬送された。警察は運転手の30代の男を危険運転などの疑いで逮捕している。車が住宅に直撃…車体“めり込む”アメリカ・オレゴン州の閑静な住宅街で13日、玄関のカメラに映っていたのは、車が住宅に