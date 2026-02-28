香川県庁 香川県を訪れていた東京都の20代の男性がはしか（麻しん）に感染していたことが分かりました。 県によりますと、男性は２月13日に発熱、発疹、咳などの症状を訴え、24日に陽性と確認されました。東京都内の保健所が患者の行動歴を確認したところ、男性は２月12日に香川県を訪れていて、午前10時半から高松市の「手打十段うどんバカ一代」、午前11時45分から坂出市の「がもううどん」、午後０時半から１時まで綾川町