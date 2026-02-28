東西に分かれたJ1百年構想リーグの最新順位表明治安田J1百年構想リーグ第4節の一部試合が行われ、2月27日時点の順位表が公開された。これを受けてSNSでは「京都単独首位浮上や〜」「ちょっと意外だった」など、様々な反応が寄せられている。WESTでは、京都サンガF.C.がサンフレッチェ広島に2-1で勝利し、勝ち点9で単独首位となった。ヴィッセル神戸はアビスパ福岡に2-1で勝利した結果、勝ち点を8に伸ばして3位に位置している。