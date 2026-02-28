◆オープン戦広島―楽天（２８日・倉敷）広島―楽天のスタメンが発表された。２７日に１軍に合流した育成ドラフト２位・岸本大希（四国ＩＬ徳島）が「９番・遊撃」。来日２年目のモンテロ、ファビアンもスタメン出場する。先発は森が務める。両軍のスタメンは以下。【広島】１（二）菊池２（右）中村奨３（左）ファビアン４（一）モンテロ５（中）平川６（捕）坂倉７（指）渡辺８（三）二俣９（遊）岸本先発森【楽天】１（中