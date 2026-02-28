２４日に２５歳の誕生日を迎えたソフトバンク・松本晴投手が２８日、一年の決意を語った。宮崎キャンプは最終クール初日を迎えた。台湾遠征からの帰国組も調整。先発ローテとして期待される松本晴は「マウンドにできるだけ長く立ち続けたい。ローテーションもしっかり守って、離脱せずに最後まで。けがをしてしまっては意味がない」と、フル回転を誓った。２５歳初登板となった２５日の中信兄弟戦（７〇３、台北ドーム）は、