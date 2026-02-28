歌手の倖田來未のドレス姿にファンはメロメロだ。倖田は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「明日はバレンタインディナーショーラスト！横浜昼夜公演楽しみにしています！」とつづり、舞台上でのショットをアップ。肩とデコルテを開けたホワイトのドレスで、下半身はレースとなっており美脚が映える衣装を披露した。この投稿にファンからは「マジ！！きれーかわいー」「お美しすぎ」「かわいすぎます」「最高