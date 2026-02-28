今季からメジャーに移籍したブルージェイズの岡本和真選手が日本時間28日、侍ジャパン合流前最後の練習に参加。メジャーリーグの世界で驚いたことを答えました。キャンプも12日目を迎え、チームは遠征へ向かう中、岡本選手は最終日を施設で練習。この日は、守備練習や打撃練習を行い、フリーバッティングでは33スイングで5つの本塁打を放ちました。岡本選手は練習を終え、インタビューに登場。このキャンプで学んだことについて聞