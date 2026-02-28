北海道では雨・雪天気は回復へ日本海側の雨・雪も夜には止む所多くなるきょうは、北海道では雨や雪となっている所がありますが、次第に範囲が狭まり、天気は回復へと向かうでしょう。日本海側の雨や雪も、夜には止む所が多くなる見込みです。その他の地域も午後は晴れ間が広がりますが、北風が強まりそうです。【写真を見る】きょう（28日）北海道では雨・雪となっている所があるが次第に範囲狭まり天気は回復へと向かう予想