ボクシング元世界王者の渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（54）、畑山隆則氏（50）が28日までにYouTubeチャンネル「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則ぶっちゃけチャンネル」を更新。畑山氏が大橋ジムの大橋秀行会長から聞いた噂される世界戦の“裏話”を明かした。オープニングトークで畑山氏が入会している「神奈川拳志会」の総会が先日開催されたという。その際に大橋会長と、巷で噂されている王者・井上拓真（大橋）V