２月２８日の小倉４Ｒ・４歳上障害未勝利（障害芝２８６０メートル＝１２頭立て）で、２１年セレクトセール当歳で４億１０００万円で落札された超高額馬のホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）が、初障害で２着に３秒差をつける完勝。障害での史上最高額勝利馬となった。勝ち時計は３分１４秒５。スピードを維持したまま、上手に飛越を重ね、再出発初戦で圧巻の逃げ切り。これまでの障害での最高額勝利