元TOKIOの松岡昌宏（49）が27日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）に出演。いつ死ぬのか知りたいと主張した。2月のマンスリーゲストとして出演した松岡。これまで人生の転機、分岐点などを話してきたが、今週は「これからのお話」だとし、パーソナリティーの松下奈緒は「松岡さんが考える“終わり”“これで終了だな”って思う時」を質問した。松岡は「“お腹いっぱいになった”っていうのもあるし。