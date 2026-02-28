◆練習試合ＤｅＮＡ―オーストラリア代表（２８日・横浜）ＤｅＮＡの新外国人、クーパー・ヒュンメル外野手＝前レイズ傘下３A＝が初回に先制適時打を放った。４番・左翼でスタメン出場したヒュンメルは、初回２死二塁でオーストラリアの先発左腕・ヘンドリクソンのチェンジアップを中前へ運んだ。本拠地・ハマスタでの初打席で放った快打に「ホーム球場で初ヒットが打てて本当に最高の気分です！この調子をこのまま維持し