◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人の戸郷翔征投手が２８日、韓国・サムスンとの練習試合（那覇）で先発。１軍投手陣では大トリとなる自身今季初実戦で１回無安打無失点、１Ｋと完璧に抑えた。戸郷は初回。まずは先頭のキム・ジチャンを１４５キロの直球で中飛。２番・キム・ソンユンは変化球で右飛。最後は３番・リュ・ジヒョクを１４７キロ直球で見逃し三振の３者凡退。最速は１４８キロで力強かった。昨季は