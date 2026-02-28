知的障害者らが生活するグループホーム（ＧＨ）で昨年３月、入所者に暴行を加えて死なせたとして傷害致死容疑で逮捕された我孫子市寿、元職員根本康基容疑者（３６）について、千葉地検は２７日、傷害致死と犯人隠避教唆の罪で千葉地裁に起訴した。起訴状では、根本容疑者は昨年３月１６〜１７日、柏市のＧＨで入所者の男性（当時１９歳）に対し、殴る蹴るの暴行を加え、呼吸不全と多量出血などで死亡させ、逮捕を免れる目的で