◇練習試合巨人 ― サムスン（2026年2月28日沖縄セルラー）巨人の先発・戸郷翔征投手は1回を無安打無失点、1三振を奪って今季初の実戦登板を終えた。直球の最速は球場表示で147キロだった。先頭を1球で中飛に打ち取ると、相手2番は粘られながら右飛。相手3番の左打者を147キロ内角直球で見逃し三振に仕留めた。昨季は自己ワースト9敗。復活に懸ける今季だが、現在は腕の位置が低かった数年前のフォームを取り戻すため